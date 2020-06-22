МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. РЖД увеличили объем размещения бессрочных облигаций серии 001Б-01 с 15 миллиардов рублей до не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир купона составлял 6,7-6,8% годовых (доходность 6,81-6,92% годовых), но он был снижен до 6,65-6,75% годовых (доходность 6,76-6,86% годовых). Заявки на облигации компания собирает 19-22 июня, техническая часть размещения предварительно назначена на 26 июня.

Компания размещает облигации без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Размещение планируется по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов — юридических лиц. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и колл-опционы каждые пять лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала.

Компания также в соответствии с законодательством вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия РЖД такого решения предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам со стороны Минфина России. Механизм компенсации неполученных доходов сейчас в процессе согласования с министерством.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал," "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ". Размещение планируется в рамках программы бессрочных облигаций на сумму до 370 миллиардов рублей, зарегистрированной в июне.

В мае на совещании с президентом России Владимиром Путиным, а затем и на встрече с ним гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания на фоне непростой ситуации в экономике и в связи с коронавирусом скорректирует план capex (капзатрат) на текущий год до 620 миллиардов рублей при прежних планах в 820 миллиардов и готова профинансировать их за счет бессрочных облигаций на сумму от 370 миллиардов рублей.