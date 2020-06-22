МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. РЖД разместят бессрочные облигации серии 001Б-01 в объеме 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Новый ориентир ставки купонов составляет 6,55-6,6% годовых, что соответствует доходности 6,66-6,71% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 6,7-6,8% годовых (доходность 6,81-6,92% годовых), а объем размещения — 15 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до 6,55-6,65% годовых (доходность 6,66-6,76% годовых), а объем размещения увеличен не менее чем до 20 миллиардов рублей.

Заявки на облигации компания собирает 19-22 июня, техническая часть размещения предварительно назначена на 26 июня.

Компания размещает облигации без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Размещение планируется по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов — юридических лиц. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и колл-опционы каждые пять лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала.

Компания также в соответствии с законодательством вправе отказаться от выплаты купона по облигациям. Предполагается, что в этом случае неполученный доход инвесторам компенсирует Минфин России. Механизм компенсации сейчас в процессе согласования с министерством.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ". Размещение планируется в рамках программы бессрочных облигаций на сумму до 370 миллиардов рублей, зарегистрированной в июне.

В мае на совещании с президентом России Владимиром Путиным, а затем и на встрече с ним гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания в связи с непростой ситуацией в экономике на фоне коронавируса скорректирует план капзатрат на текущий год до 620 миллиардов рублей при прежних планах в 820 миллиардов и готова профинансировать их за счет бессрочных облигаций на сумму до 370 миллиардов рублей.