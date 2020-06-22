МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Госдума 8 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами и увеличении до 200 тысяч рублей порога идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Комитет первоначально предполагал вынести законопроект на заседание Госдумы 23 июня. "Сегодня приняли решение перенести его рассмотрение на 8 июля, досогласовываем некоторые позиции", — сказал Аксаков агентству после заседания совета нижней палаты парламента.

Минфин РФ в мае предлагал повысить этот порог до 600 тысяч рублей, полагая, что ограничения в 100 тысяч рублей нивелируют преимущества дистанционной продажи таких изделий. Росфинмониторинг и Минфин договорились, что пока 200 тысяч будет, а в дальнейшем, возможно, будет еще увеличение, пояснял в субботу РИА Новости Аксаков. Порог при покупке ювелирных изделий за наличные без идентификации остается прежним — 40 тысяч рублей.

Законопроект также предусматривает обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. Одновременно до 10 миллионов рублей с 50 миллионов снижается пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу.

Кроме того, уточняются вопросы контроля операций на сумму от 600 тысяч рублей. В частности, снятие со счета юрлица или зачисление на него наличных денег в таком размере будет контролироваться независимо от характера его хозяйственной деятельности. В то же время из-под такого контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента денежные переводы.

Сейчас при возникновении подозрения, что какая-то операция происходит в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, осуществляющие их организации обязаны направить сведения о них в Росфинмониторинг. Законопроект с 1 марта 2022 года обязывает их в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.