МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Новый агрегатор такси появился в России, сервис "Максим" вывел на рынок бренд Tuda, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Заказы уже выполняются во Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерово, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане. После тестирования география работы сервиса будет расширяться как за счет собственных подразделений сервиса, так и по франшизе. Планируется в дальнейшем вывести бренд на рынки Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Грузии, Украины, Филиппин и других стран.

"Бренд ориентирован прежде всего на людей, ведущих активный образ жизни. Мы сможем больше экспериментировать с самообучением и подстройкой приложения под каждого пользователя. Здесь это будет проще сделать, чем в традиционным сервисе заказа такси", — рассказал руководитель проекта Александр Тумашов.

В пресс-службе агрегатора "Ситимобил" прокомментировали, что на сегодняшний день на рынке присутствуют сильные игроки с большим запасом прочности (в виде инвестиций), которые могут выдерживать кризисные явления на рынке и появления новых игроков. Весь рынок ждет появления в России китайского оператора Didi, который может существенно повлиять на расстановку сил.

"Выводить новый бренд на рынок сейчас сложно и дорого, а также не очевидно, за счет чего он будет расти", — отметили в компании.

Вместе с тем, на российском рынке таксомоторных перевозок растет спрос на поездки класса "Комфорт" и выше. "Это закономерно: эконом-поездки пользуются большим спросом на короткие дистанции, но для длинных поездок люди выбирают более комфортные условия. Особенно различие между тарифами и автомобилями, которые по ним приезжают, заметно в регионах. Но в регионах платежная способность населения ниже, а потому и потенциальная аудитория класса "Комфорт" куда меньше", — заключил собеседник агентства.