МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Затраты для организации продуктивной удаленной работы могут затмить все потенциальные выгоды такого варианта занятости и уж точно окажутся больше, чем экономия на проезде и офисных обедах. Прежде чем всерьез задумываться о таком варианте, необходимо все тщательно посчитать и взвесить, рассказала агентству "Прайм" СЕО проекта "Рокет ворк" Анастасия Ускова.

Далеко не у каждого дома оборудован удобный офис. Необходимое для работы есть только у тех, кто и так часто или всегда практикует "удаленку", либо постоянно сталкивается с необходимостью быть на связи и что-то сделать.

"Основная же масса офисных работников оказалась дома внезапно и без подготовки. И тут всех ждали не только затраты на дополнительную домашнюю технику, хотя и тут речь не только о лэптопах (стоимость 50 тысяч рублей и выше). Многим понадобились принтеры (5-10 тысяч рублей), роутеры (5-10 тысяч рублей), наушники с шумоподавлением (7-30 тысяч рублей) и даже столы (5 тысяч рублей и выше) и стулья (2-15 тысяч рублей) — всего в районе 70-75 тысяч рублей за раз. Было и так, что затраты на эффективность оказывались еще выше", — говорит она.

При этом сильнее всех в рассматриваемом сегменте "белых воротничков" от вынужденного перехода на "удаленку" пострадали родители и по совместительству обитатели малогабаритных квартир. Качество и количество их работы либо резко упало, либо, если оно удержалось, то рухнул уровень душевного спокойствия, считает эксперт.

Конечно, можно вывезти семью на срочно арендованную дачу (от 30 тысяч рублей в месяц) и провести в новое пристанище интернет (8-15 тысяч рублей в месяц), чтобы слышать и видеть коллег в Zoom. Если такой возможности нет, остается аренда коворкинга – от нескольких сотен рублей за день работы.

Собственно, после всех описанных упражнений и мероприятий "удаленка" действительно становится полноценной работой, эффективность которой уже зависит от самого человека и его подхода к работе.

"Тот, чьей личной целью похода в офис является достижение каких-то результатов, возвращается к привычным оборотам, и в будущем действительно может задуматься о том, чтобы полностью или частично перейти на новый, уже построенный формат. Тот же, кому вне стен офиса и ока начальника сложно организовать себя, продолжит осознанно и вынуждено пребывать в прокрастинации, один или вместе с коллегами — в этом случае можно предаваться самоизоляции максимально долго", — рассуждает Ускова.

Если вышеописанный сценарий для вас по каким-либо причинам неактуален, лучше возвращайтесь в офис, берегите близких, их спокойствие и свои достижения в работе, советует она.