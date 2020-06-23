МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт — дезинфекторы в аэрозольной упаковке будут направлены в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива, говорится в сообщении Минпромторга.

"Пятнадцатого июня подписан контракт на поставку дезинфекторов в аэрозольной упаковке в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. Контракт заключен в рамках сотрудничества группы "Арнест" и АО "Корпорация "Росхимзащита" при содействии Минпромторга России", — говорится в сообщении.

Министерство указывает, что продукция для экспорта производится на мощностях АО "Арнест" и будет отгружена во второй половине июня текущего года. "Компанией получено первое с момента начала пандемии COVID-19 согласование Минпромторга России на экспорт дезинфекторов-антисептиков, произведенных в России", — добавляет ведомство.

Министерство добавляет, что производственные мощности группы "Арнест" позволяют произвести около 500 миллионов аэрозолей и более 120 миллионов продукции в полимерной упаковке в год.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что российский рынок удалось насытить средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и поэтому теперь возможно начать экспорт такой продукции за рубеж.

Правительство РФ с 3 мая сняло запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства ЕАЭС. Решение о возможности экспорта и выдачу подтверждений осуществляет Минпромторг РФ.