МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Акционеры "М.Видео" решили не распределять оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года и не выплачивать дивиденды, следует из материалов компании.

В декабре 2019 года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев в размере 6 миллиардов рублей (33,37 рубля на акцию).

"Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "М.Видео", полученной по результатам 2019 отчетного года:… оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении компании.

По итогам 2014 года ПАО "М.Видео" выплатило дивиденды в размере 4,854 миллиарда рублей, за 2015 год — 3,595 миллиарда рублей. По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания дивиденды не платила.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец марта 2020 года группа объединяла 1 038 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".