МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's начинает открывать залы для посетителей в России после периода ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении компании.

"Макдоналдс постепенно возобновляет работу в полном объеме и с 23 июня открывает залы всех 186 предприятий Макдоналдс в Москве. Компания гарантирует соблюдение всех мер безопасности согласно требованиям контролирующих органов и региональных властей", — сообщает сеть.

В зависимости от загруженности заведения будет предусмотрено несколько вариантов обслуживания: только навынос или привычный формат с возможностью сесть в зале или взять заказ с собой.

McDonald's указывает, что 16 июня в столице открылись летние веранды сети с соблюдением необходимых ограничений. "В первые же дни летние площадки предприятий Макдоналдс в Москве посетило более 1,5 миллиона человек", — добавляется в релизе.