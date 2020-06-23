ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" на фоне повышения спроса на полеты начала переоборудовать грузовые самолеты обратно в пассажирские, сообщает перевозчик во вторник.

"С постепенным снятием карантинных мер и началом туристического сезона "Уральские авиалинии" вновь оборудуют свои борта под нужды пассажиров. Эксперты отмечают, что авиаотрасль начинает восстанавливаться, наши соотечественники отправляются на российские курорты, и авиакомпания фиксирует повышение числа бронирований", — говорится в сообщении.

На период пандемии, когда пассажиропоток резко снизился, "Уральские авиалинии" переоборудовали 12 из 48 самолетов своего авиапарка под грузовые борта для доставки гуманитарных грузов из-за рубежа по России и в Европу. Сотрудники авиационного технического центра авиакомпании уже вернули три борта из 12 в привычное состояние. Для этого в салоны вновь были установлены пассажирские кресла.

"На переоборудование одного борта уходит от двух до трех суток. Все зависит от модификации и возраста самолета. Например, работа, которая ведется сейчас по переоборудованию Airbus А321neo, занимает трое суток из-за необходимости монтажа подводящих кабелей usb-портов", — отмечается в сообщении.

Остальные самолеты ожидают своей очереди в "Кольцово" и "Жуковском", уточняет компания.