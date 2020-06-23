КАЛИНИНГРАД, 23 июн — ПРАЙМ. Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за ограничений, связанных с коронавирусом, может возобновиться в начале июля, сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

С 6 апреля РЖД временно отменила поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву.

"Было много вопросов о возобновлении железнодорожного сообщения. Обращения губернатора и министра по развитию инфраструктуры Елены Дятловой дали свои плоды. Минтранс согласовал возобновление сообщения, РЖД в первых числах июля должны снова приступить к выполнению рейсов поездов до Москвы и Санкт-Петербурга", — сказал Лысков.

Он отметил, что в настоящее время идет согласование с Литвой и Белоруссией, по территории которых следуют поезда сообщением с Калининградом.