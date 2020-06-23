МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без изменения судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) более 1 миллиона рублей компенсации за незаконную трансляцию в плацкартных вагонах поездов 57 песен российских и зарубежных исполнителей, в том числе Юрия Шатунова и Мадонны.

Как следует из опубликованного постановления суда, СИП отклонил кассационную жалобу ФПК на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы и декабрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Специалисты Российского авторского общества (РАО) установили, что с 28 марта по 27 апреля 2017 года в вагонах ФПК плацкартного типа неправомерно использовались музыкальные произведения, входящие в репертуар РАО. В том числе, песни в исполнении Юрия Шатунова, Мадонны, Юлии Савичевой, Lady Gaga, группы "Звери" и другие. РАО обратилось с иском о взыскании компенсации из расчета 20 тысяч рублей за каждую песню.

Суды рассматривали дело повторно. При первом рассмотрении иск РАО был также полностью удовлетворен в августе 2018 года, это решение устояло в апелляции, но СИП его отменил. Как указала кассационная инстанция, в том решении не было указано, что компенсация взыскивается не в пользу РАО, а в пользу конкретных авторов музыкальных произведений, в чьих интересах действует истец. В своем новом решении по делу арбитражный суд Москвы это нарушение устранил.

В судебном акте говорится, что компенсация за нарушение исключительного права на произведения в размере 1140000 рублей взыскивается для последующей выплаты в пользу правообладателей. В решении указан перечень всех произведений с указанием исполнителя, авторов музыки и слов и обладателя авторских прав, который и должен будет получить вознаграждение.

РАО является организацией по управлению авторскими правами на коллективной основе в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено, в том числе при публичном исполнении произведений. В 2013 году РАО получило государственную аккредитацию в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции.