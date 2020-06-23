МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток московского аэропорта "Шереметьево" за первые 10 дней июня вырос по отношению к аналогичному периоду мая на 220%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России отмечается рост интенсивности авиаперевозок в аэропорту "Шереметьево". Так, по итогам мая 2020 года рост пассажиропотока составил 39% к апрелю 2020 года. За первые десять дней июня рост пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду мая составил 220%", — говорится в сообщении.

Пассажиропоток за пять месяцев составил 9,15 миллиона человек. За май в аэропорту обслужено 227,1 тысячи пассажиров.

Основной объем пассажиропотока с января по май обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind Airlines, "Россия", "Икар", Royal Flight и Air France. Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-мае стали Пхукет, Бангкок, Ереван, Париж и Прага. Самые популярные внутрироссийские направления по итогам первых пяти месяцев года – Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Симферополь.

"Аэропорт "Шереметьево" полностью готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. В условиях прогнозируемого интенсивного роста пассажиропотока "Шереметьево" продолжит эффективно обеспечивать операционную деятельность и высокое качество обслуживания пассажиров", — говорится в сообщении.