МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила продажу субсидируемых билетов в Крым, Калининград, на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь", — говорится в сообщении.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания до 31 декабря 2020 года.

Доступны следующие направления: Владивосток — Москва (тариф в одну сторону 7400 рублей), Петропавловск-Камчатский — Москва (7500 рублей), Хабаровск — Москва (7200 рублей), Южно-Сахалинск — Москва (7300 рублей), Якутск — Москва (7000 рублей), Магадан — Москва (7200 рублей), Хабаровск — Магадан (4000 рублей), Хабаровск — Новосибирск (5700 рублей), Хабаровск — Владивосток (1800 рублей).

Также в списке доступных направлений: Хабаровск — Красноярск (6000 рублей), Хабаровск — Петропавловск-Камчатский (2500 рублей), Хабаровск — Иркутск (3000 рублей), Хабаровск — Южно-Сахалинск (1000 рублей), Владивосток — Петропавловск-Камчатский (6000 рублей), Владивосток — Южно-Сахалинск (1500 рублей), Калининград — Москва (3800 рублей), Калининград — Санкт-Петербург (3500 рублей), Симферополь — Сочи (2500 рублей, полеты по этому направлению планируется возобновить с 1 августа).

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут: граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида; многодетные семьи.