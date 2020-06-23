ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 23 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Туристическая отрасль Египта потеряла свыше трех миллиардов долларов вследствие закрытия курортов и приостановки авиасообщения в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, об этом в интервью РИА Новости заявил министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани.

По словам главы ведомства, последствия, вызванные пандемией коронавируса, нанесли туристическому сектору страны "самый большой в ее истории урон".

"Конечно это имело негативное воздействие гораздо больше, чем и прошедшие революции, и другие кризисы, которые обрушивали туризм в Египте. Ведь полностью приостановились и полеты авиации, в страну невозможно было попасть", — сказал Халед аль-Анани.

Министр отметил, что приостановлен до 15 мая полностью "был и внутренний туризм, все гостиницы были закрыты".

"С середины марта поступления от туристического сектора, которые составляли около одного миллиарда долларов ежемесячно, полностью остановились, то есть к этому моменту мы потеряли свыше трех миллиардов", — заявил министр туризма.

По словам аль-Анани египетское правительство с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, выделило для поддержки туристической отрасли страны "несколько миллиардов долларов".

"Ожидаем, что первыми странами, которые возобновят поездки на курорты Египта, станут Украина, Белоруссия и Италия, мы уже провели с ними переговоры на эту тему", — сказал министр.

Ранее власти страны объявили о постепенном возобновлении международного авиасообщения с 1 июля. Было также объявлено об отмене виз для прибывающих на местные курорты туристов вплоть до 31 октября.

Открыты для иностранных туристов, будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится известный курорт Хургада; Южный Синай в пределах которого находятся Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух.

Работа отелей, в том числе на курортах, пока разрешена только для внутреннего туризма при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.

Египетское правительство закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, также была закрыта значительная часть гостиниц на период дезинфекции и профилактических мер.