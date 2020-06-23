МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении еще на три месяца административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас до 1 июля 2020 года приостановлено действие норм, касающихся взимания штрафов за неприменение или применение с нарушениями ККТ, а также ненаправление чека при осуществлении расчетов водителями или кондукторами при реализации билетов и талонов для проезда в общественном транспорте, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая услуги ресурсоснабжающих организаций.

Закон продляет приостановку этой нормы до 1 октября 2020 года, то есть еще на три месяца. Он вступает в силу со дня его официального опубликования.

В настоящее время штрафы за неприменение ККТ для должностных лиц составляют от 25% до 50% от суммы расчета, проведенного без кассы, но не менее 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 75% до 100% суммы такого расчета, но не менее 30 тысяч рублей. Повторное нарушение в случае, если сумма осуществленных без применения ККТ расчетов составила, в том числе в совокупности, не менее 1 миллиона рублей влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до двух лет, а также приостановление деятельности индивидуальных предпринимателей и юрлиц на срок до 90 суток.

Штраф за применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям или применяется с их нарушением, для должностных лиц составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей. Юрлица за такое нарушение могут быть предупреждены или наказаны штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей. За ненаправление клиенту кассового чека в электронной форме либо непередачу чека на бумажном носителе по его законному требованию для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 2 тысячи рублей, для юрлиц — предупреждение или штраф в 10 тысяч рублей.