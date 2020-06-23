МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Власти РФ будут субсидировать ставку по проектному финансированию застройщиков на уровне действующей ключевой ставки ЦБ РФ, то есть 4,5%, говорится в сообщении на сайте Минстроя РФ.

"Кредиты за май будут субсидироваться до 5,5%, а в связи с понижением ключевой ставки кредиты за июнь уже будут субсидироваться до 4,5%", — говорится в сообщении. Эта мера будет действовать до конца 2021 года.

"Мы рассмотрели 214 кредитных договоров на общую сумму возмещения за май свыше 480 миллионов рублей. Суммарная жилая площадь объектов, кредиты по которым заявлены к субсидированию, превысила 12,7 миллиона квадратных метров", — приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина.

По итогам заседания межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, которое провел Стасишин, одобрено порядка 190 кредитных договоров.

Среди кредитных организаций, подавших заявления на возмещение недополученных средств, Сбербанк, ВТБ, банк "Дом.РФ", Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и другие, добавляется в сообщении.

Недополученные доходы возмещаются по кредитным договорам, заключенным со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Целью кредита должны быть покупка земли для жилищного строительства или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование строительства таких проектов. Для системообразующих предприятий стройотрасли допускается субсидирование покупки промышленных объектов и техники, необходимой для строительства жилья.