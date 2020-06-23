МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Росавиация проработала предложения по возобновлению в РФ международных авиарейсов, они направлены на рассмотрение в правительство, точных дат и решений пока нет, сообщил РИА Новости источник в авиавластях.

"Росавиация проработала предложения по возобновлению международного авиасообщения, они направлены на рассмотрение в правительство", — сказал источник.

Он уточнил, что пока точных дат и решений нет.