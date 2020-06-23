Росавиация проработала и направила в кабмин предложения по возобновлению рейсов за рубеж
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Росавиация проработала предложения по возобновлению в РФ международных авиарейсов, они направлены на рассмотрение в правительство, точных дат и решений пока нет, сообщил РИА Новости источник в авиавластях.
"Росавиация проработала предложения по возобновлению международного авиасообщения, они направлены на рассмотрение в правительство", — сказал источник.
Он уточнил, что пока точных дат и решений нет.
https://1prime.ru/business/20200623/831672504.html