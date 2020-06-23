МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стимулировать развитие бизнеса в российской юрисдикции и предложил взимать с россиян, контролирующих иностранные компании, фиксированный налог по 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчетности.

"У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России", — сказал Путин во время обращения к гражданам.

Он отметил, что сейчас российские налоговые резиденты — владельцы зарубежных активов — платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний (так называемые КИКи) по достаточно сложной, громоздкой схеме.

"Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму — 5 миллионов рублей в год, без дополнительной отчетности", — заявил президент.

"Таким образом мы дадим стимул к развитию современного ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции", — заключил глава государства.