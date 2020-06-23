МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Увеличение лимитов кредитования по льготной ипотеке под 6,5% годовых, предложенное в обращении президента Владимира Путина, позволит закрыть до 85% сделок в Москве и Московской области и коснется 95% новостроек по всей России, а также приведет к увеличению количества доступного жилья для семей с двумя и более детьми, считают эксперты опрошенные РИА Недвижимость.

Во вторник президент России Владимир Путин выступил с инициативой распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей (сейчас 3 миллиона), а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 миллионов (сейчас 8 миллионов). Эта программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.

"При увеличении лимита можно ожидать восстановления спроса. Мы неоднократно говорили, что увеличение максимальной суммы кредита — это очень правильное и необходимое решение. Правда, мы надеялись на сумму до 15 миллионов, но и 12 — это отлично. Увеличение кредитного лимита сможет закрыть в среднем до 85% всех ипотечных сделок в Московском регионе", — говорит руководитель направления по развитию ипотечных программ ГК "Инград" Вячеслав Приймак.

Управляющий партер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский отмечает, что главным результатом расширения программы льготной ипотеки рост доли сделок с привлечением банковских кредитов в общем объеме транзакций, что позволит рынку ипотечного кредитования по итогам года выйти на уровень прошлогодних показателей. Кроме того, данная мера оживит рынок новостроек бизнес-класса и выше, где стоимость объектов ранее не соответствовала условиям программы, рассуждает эксперт.

"В предложенный лимит по стоимости жилья в Санкт-Петербурге укладывается около 80% предложений в новостройках. Если сейчас с помощью ипотеки с господдержкой можно приобрести строящуюся квартиру комфорт-класса с двумя-тремя комнатами, расположенную в хорошей локации, то под новые условия может попасть жилье более высокого класса. С этой точки зрения лимиты особенно интересны для покупателей недвижимости в столице в силу более высокой стоимости квартир", — соглашается директор по продажам "Главстрой Санкт-Петербург" Юлия Ружицкая.

Кроме того, по мнению директора компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, увеличение лимитов по ипотеке под 6,5% позволит попасть в программу людям, планирующим покупку жилья в локациях с высокой средней стоимостью квадратного метра жилья на первичном рынке — например, в Ялте, Сочи и некоторых северных городах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. ХМАО и ЯНАО.

В целом, отмечает директор группы компании ФСК Ольга Тумайкина, повышение лимитов льготной ипотеки позволит увеличить спрос на новостройки еще на 10-15%.

"Действующие ограничения по максимальной сумме кредита в рамках программы субсидирования ставок на покупку жилья с ипотекой по ставке до 6,5% зачастую не позволяли купить двух-трех комнатную комфорт-класса, что особенно важно для семей с двумя и более детьми, нуждающихся в расширении жилой площади. Проблема была особенно актуальна для наших крупнейших городов, где жилье, как мы знаем, стоит выше, чем в среднем по стране", — резюмируют в пресс-службе компании "Дом.РФ", добавляя, что после расширения программы ипотечного кредитования под 6,5% можно будет купить по сниженной ставке до 95% имеющихся в продаже квартир.