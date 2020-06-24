МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Турция оправилась от коронавируса и готова к приему российских туристов. Как сообщил на днях министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой, никаких справок об отсутствии коронавируса прибывающим из-за рубежа не требуется и четырнадцатидневный карантин им не грозит. Но дождутся ли турецкие курорты долгожданных гостей?

При приеме путешественников будет применяться простой алгоритм. По прибытии у всех туристов измерят температуру, и тем, у кого она выше 37,8 градуса, прямо в аэропорту сделают бесплатный тест на коронавирус. Если он окажется положительным, туриста отправят в больницу. Там врачи решат, необходимо ли лечение или же достаточно соблюдать карантин в гостинице. Каждая из них будет оборудована изолированными помещениями специально для таких целей. При необходимости страна обеспечит отдыхающих врачебной помощью до полного выздоровления, предлагается даже расширенная медстраховка на такой случай, рассказал Эрсой.

В целом туристические провинции Турции меньше других регионов страны пострадали от коронавируса. Так, в Анталье, где проживает 2,4 миллиона человек, зафиксировано всего 472 случая COVID-19. В провинции Мугла, где расположены курорты Мармарис, Фетхие и Бодрум, — менее 300 случаев. "По этим причинам мы можем возобновить туризм в Турции", — заявил турецкий министр.

Авиаперевозчики тоже полны оптимизма. На этой неделе компания Turkish Airlines объявила новую дату возобновления авиасообщения из российских городов. Планируется, что из Москвы первые рейсы в Турцию полетят с 16-го, из Санкт-Петербурга – с 17-го, а из Краснодара – с 20 июля.

ОТКРОЮТ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Опрошенные "Прайм" эксперты, однако, относятся к новой дате неоднозначно. "Ранее сообщалось, что Росавиация была намерена направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля. Список стран должны были определить совместно. И на условии взаимного открытия границ регулярное авиасообщение с Турцией потенциально может быть восстановлено к середине июля. Турецкая сторона уже готова принимать россиян, например, для получения медицинских услуг", — напомнила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

По мнению директора турфирмы "Амити тревел" Владимира Шпажникова, на фоне снижения уровня доходов населения турпотоки сокращаются – все экономят и будут сидеть и ждать, а не бронировать отели у моря или в горах. "Турция здесь ни при чем. Была бы альтернатива по цене/качеству, например, Египет, поехали бы туда", — говорит он.

Эта дата меняется не первый раз, напомнила директор туристического агентства "Тур-Де-Тур" Лилия Капцова. Буквально на днях мы пытались перебронировать билеты в Анталию, и нам сказали, что ближайшая доступная дата – 31 июля. Но не исключено, что в Стамбул полетят уже после 15-го", — говорит она. Но у наших туристов особой популярностью пользуется пляжный отдых именно на Анталийском побережье. Может быть, кто-то и полетит с пересадкой через Стамбул, но это не будет массово.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

В минтуризма и культуры Турции констатировали, что в мае российский турпоток в годовом выражении упал в 1000 раз. Страна надеется на открытие Россией авиасообщения с турецкими курортами как можно раньше. Однако, по мнению большинства экспертов рынка, массовый турист полетит в Турцию лишь после возобновления чартерных перевозок – именно они пользовались массовым спросом.

"Регулярные рейсы тех же Turkish Airlines были и раньше, но наши операторы выкупали их сразу блоками, что несущественно сказывалось на конечной стоимости пакета. Если же покупать билеты отдельно, то они окажутся значительно дороже, и это в итоге удорожит весь отдых", — рассказала Капцова.

Бесспорно, и туристы, и туроператоры очень ждут возобновления полетной программы в Турцию хотя бы с осени этого года. Раньше это вряд ли произойдет – президент РФ неоднократно говорил, что главной целью сейчас является наполнение курортов юга России, развитие внутреннего туризма. Однако курортный сезон у нас короткий, и в сентябре он уже заканчивается, желающих поехать станет намного меньше. В Турции сезон продолжается вплоть до конца октября, а то и до середины ноября, как это было в 2019 году.

"Вспомним, что в 2015 году, когда был введен временный запрет на полеты в Турцию, открытие состоялось именно в сентябре, и цены были вменяемые, поскольку и отельеры, и местные власти готовы были хоть как-то компенсировать отсутствие россиян летом. Надеемся, что то же самое произойдет и в этом году – люди смогут хорошо отдохнуть по приемлемым ценам. Туроператоры готовы возобновить чартерные цепочки, которые сейчас переориентированы на наш юг, в любое время", — говорит Капкова.

ДЕШЕВОГО ОТДЫХА НЕ БУДЕТ

Эксперты сходятся во мнении, что сильного смещения спроса на размещение в Турции в сторону бюджетных вариантов после открытия массового заезда туристов не произойдет. Как правило, основные продажи туроператоров – 4-5* отели, "трешки" пользуются спросом довольно редко. Эта тенденция не будет сломлена даже в "ковидную" эпоху.

В Турции отдых в апартаментах не является популярным априори – большинство считает, что нет смысла туда ехать, чтобы самим готовить, убирать и покупать продукты. Люди привыкли, что Турция – это "все включено", а апартаменты надо искать на европейских направлениях. Что касается аренды жилья, то всегда были те, кто покупает квартиры и дома в стране, а потом сдает их в аренду, либо те, кто арендует объект у местных на сервисах типа Airbnb. Этот сегмент незначителен и не подвергнется изменениям, считает Капцова.

По мнению Шпажникова, не следует ждать и снижения цен, но и резкого роста – тоже. "Будет не явный взлет, а коррекция в зависимости от сезона – от осеннего к зимнему", — сказал он. Кстати, то, что отдых в Турции дешев – не более, чем миф. "Это подтвердит любой турагент. Он доступен – правда, поэтому является массовым, но лишь из-за удобства. Есть страны дешевле, к примеру, Албания уже заявила о готовности принять всех туристов", — отметил он.

В целом Турция традиционно является самым массовым зарубежным курортным направлением для россиян и останется таковым после открытия границ, сходятся во мнении эксперты.

"Именно в эту страну наши клиенты ищут больше всего авиабилетов с вылетом летом 2020 года. Люди будут очень рады вновь иметь возможность свободно путешествовать, отложенный спрос, скорее всего, проявит себя", — считает Шелехова.

По ее мнению, турпоток будет возрастать постепенно — туристы станут избирательнее, и не многие пока готовы путешествовать так же активно, как раньше. Кроме того, темп роста спроса на отдых в Турции будет зависеть от общего количества предложений безопасного отдыха. Прогнозировать развитие событий в долгосрочной перспективе проблематично, многое в этой ситуации зависит от эпидемиологической обстановки в странах. ​