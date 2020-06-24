МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Деловая активность в столице превысила докризисные показатели, среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 миллиарда рублей, что на 13 процентов выше показателя предыдущей недели, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

"Мы видим положительную динамику и по сравнению с предыдущим годом, и с весьма успешным началом этого года. Так, среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 миллиарда рублей, что на 13 процентов выше показателя предыдущей недели, на 11 процентов выше недели с 23 по 29 марта, а уровень за аналогичный период прошлого года он превышает на 35 процентов", — цитирует сайт вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Добавляется, что каждый этап снятия ограничений приводил к существенному увеличению оборотов предприятий Москвы. На первом этапе выручка выросла на 17 процентов, после второго — еще на 22 процента.

"После снятия ограничений восстанавливаются и наиболее пострадавшие от пандемии отрасли. По итогам прошедшей недели их оборот превысил докризисный уровень на 22,2 процента и составил 7,35 миллиарда рублей за неделю", — ссылается пресс-служба мэрии на руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

Добавляется, что на прежний уровень объем продаж пока не вышли предприятия малого бизнеса, но падение оборотов существенно замедлилось. По итогам прошлой недели среднесуточный оборот предприятий малого и среднего бизнеса составил 95 процентов от докризисных показателей.

Кроме того, до конца не восстановилась и розничная торговля, при этом сохраняется на высоком уровне и продолжает расти доля онлайн-продаж. По итогам прошлой недели оборот мелкооптовой торговли, включая интернет-продажи, вырос еще почти на семь процентов. Общий рост к докризисному уровню составил 43 процента.

"Московская экономика продемонстрировала гибкость и устойчивость и быстро восстанавливается после кризиса. Эта тенденция продолжится. В Москве начался новый этап снятия ограничений, в ходе которого к работе вернулись около 150 тысяч человек. Полностью возобновили работу рестораны и кафе, открылись фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, заработали туристические агентства, речные трамвайчики. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения", — цитирует сайт Ефимова.

Отмечается также, что объем просроченной задолженности в столичных банках остается стабильным. Банки уже выдали 5,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую сумму 26,2 миллиарда рублей. При этом спрос на них продолжает расти. По сравнению со стартом программы сейчас выдается в шесть раз больше таких кредитов.