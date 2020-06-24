МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств ни от "Яндекса" о покупке доли в "Яндекс.Маркете", ни от Сбербанка — о приобретении доли в "Яндекс.Деньгах", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Такие ходатайства в ФАС не поступали", — сказали в службе.

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает у банка 45% в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей, а крупнейший банк РФ — 25% плюс 1 рубль "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" по предварительной цене в 2,4 миллиарда рублей.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в III квартале. "Яндекс" в связи с этим указывал, что часть сделки, касающаяся "Яндекс.Маркета", требует согласования ФАС.