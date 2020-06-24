МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская IKEA в четверг, 25 июня, возобновит работу своих магазинов в Московской области — в Химках и в Котельниках, говорится в сообщении компании.

"В четверг, 25 июня, для посетителей откроются магазины "ИКЕА Химки" и "ИКЕА Белая Дача". Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено", — говорится в релизе.

Также указывается, что загруженность магазинов будет отображаться на российском сайте сети, а в открывающихся магазинах IKEA внедрила ряд обязательных мер безопасности. В частности, при максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом, а посещение магазинов возможно только в медицинских масках.

Компания напоминает, что ранее для посетителей открылись магазины и дизайн-студии IKEA в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе. "Магазины ИКЕА в других регионах остаются закрытыми до дальнейшего уведомления", — добавляется в сообщении.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 30 странах мира, на конец августа 2019 года она управляла более чем 300 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA.