МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что кабмин обсуждает возможность отсрочки или снижения доли чистой прибыли в выплате дивидендов "Транснефти", однако окончательного решения об этом нет, при этом Минэнерго поддерживает идею рассрочки выплаты части дивидендов на определённый период для сохранения инвестпрограммы компании.

"Транснефть" накануне сообщила, что примет решение о выплате дивидендов за прошлый год после получения директивы правительства.

"Нет, не принято решение правительства", — сказал Новак журналистам в ответ на вопрос, готова ли директива о дивидендах "Транснефти". А на вопрос, ожидается ли отсрочка или снижение доли прибыли, направляемой на дивиденды, он ответил, что "это тоже обсуждается".

"Это обсуждалось ранее, но окончательного решения нет, будет еще обсуждаться в правительстве", — сказал министр. "Мы поддерживали частично часть дивидендов рассрочить на определённый период для того, чтобы сохранить инвестиционную программу "Транснефти" в полном объеме, но все равно правительство будет принимать решение исходя из текущей ситуации с бюджетом и возможностей", — добавил Новак.