МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" ведет переговоры о выкупе доли компании Uber Technologies в "Яндекс.Такси", заявил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

В начале месяца СМИ сообщали, что "Яндекс" рассматривает возможность выкупа доли Uber вместо того, чтобы проводить первичное публичное размещение акций (IPO) этого своего подразделения. Указывалось, что "Яндекс" хочет выкупить всю долю Uber. Ранее Uber оценивал свою долю в совместном предприятии в 1,24 миллиарда долларов.

"Мы на постоянной связи по Uber в рамках нашего бизнеса "Яндекс.Такси", и мы, разумеется, находимся в активном диалоге. На сегодняшний день нет ничего необратимого, или в процессе, но я думаю, что мы очень заинтересованы в увеличении этой доли и получении полного контроля над этим активом. Я думаю, что это вопрос того, сможем ли мы договориться по цене", — сказал он в ходе конференц-колла.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.