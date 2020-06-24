ЛОНДОН, 24 июн — ПРАЙМ. Суд в Великобритании признал законным изъятие в 2018 году Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) по требованию властей США документов британской компании Terra Services, ранее принадлежавшей российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, соответствующее решение в среду было вынесено группой судей британского суда.

NCA в декабре 2018 года по запросу США провело обыски в специализирующейся на недвижимости британской компании Terra Services и изъяла документы в объеме более 100 тысяч страниц. США просили обеспечить доступ к изъятым документам в рамках расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.

Основные слушания по делу о законности изъятия британскими властями документов состоялись 18 и 19 марта в закрытом и открытом режимах. По мнению суда, NCA действовало в рамках законодательства, а компании Terra Services было отказано в пересмотре указанного дела.

"Мы отклоняем заявление о судебном пересмотре против государственного секретаря (США)", — говорится в судебном решении.

Бизнесмен Олег Дерипаска в октябре прошлого года заявлял РИА Новости, что публикации об обысках в компании Terra Services и сам их факт являются попыткой втянуть его во внутриполитические интриги США.