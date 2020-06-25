МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Глава Global Ports Владимир Бычков покинет свой пост с 15 июля, следует из сообщения стивидорной компании.

"Global Ports Investments Plc ("Компания") сообщает о том, что Владимир Бычков, генеральный директор Global Ports Management LLC, покидает Компанию с 15 июля 2020 г. Совет директоров начал процесс выбора преемника, о чем будет опубликовано отдельное сообщение", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в компании, Бычков покидает пост по личным причинам.

Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

Группе "Дело" Сергея Шишкарева принадлежит 30,75% акций Global Ports, еще 30,75% — у APM Terminals B.V; free float составляет 20,5% акций (в виде GDR на Лондонской фондовой бирже).