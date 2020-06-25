МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Росавиация отклонила заявку лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на господдержку за потери из-за коронавируса из-за несоответствия правилам предоставления субсидии, сообщает ведомство.

"Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий", — говорится в сообщении.

Росавиация сообщила, что получила заявки на субсидии за потери из-за коронавируса от 52 российских аэропортов, уже одобрила трем, включая московский "Шереметьево".

"По состоянию на 23 июня… приняты положительные решения о предоставлении субсидий трем аэропортам: международный аэропорт "Шереметьево", международный аэропорт "Бегишево" и международный аэропорт Казань. Объем предоставленных из федерального бюджета субсидий составил 808,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

"Всего в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020", — отмечает ведомство.