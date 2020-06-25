БРЮССЕЛЬ, 25 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила планируемую господдержку со стороны Германии в размере 6 миллиардов евро для рекапитализации Lufthansa, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия утвердила планы Германии внести свой вклад в размере 6 миллиардов евро в рекапитализацию Deutsche Lufthansa AG (DLH), материнской компании Lufthansa Group", — говорится в нем.

Мера по рекапитализации является частью более крупного пакета поддержки компании, который также включает в себя государственную гарантию по кредиту на 3 миллиарда евро, одобренную ЕК 22 марта 2020 года.

Этот значительный объём поддержки поможет Lufthansa выдержать нынешний сильнейший экономический кризис, вызванный борьбой с распространением нового коронавирусом, который особенно сильно ударил по авиационному сектору, отмечают в ЕК.

Авиаконцерн Lufthansa и профсоюз UFO договорились о кризисном пакете мер в связи с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

"Мы договорились о четырехлетней защите от увольнения для всех экипажей LH. Конечно, пакет также включает в себя меры экономии, которые в основном создаются за счет добровольных мер; другие компоненты представляют собой четко определенные сокращения, которые почувствует каждый из нас, но которые ограничены во времени и/или связаны с экономическими показателями, такими как выплаты дивидендов или получение прибыли в LH. Мы убеждены, что вместе с руководством Lufthansa мы посылаем позитивный сигнал социального партнерства в сторону акционеров", — говорится в сообщении на сайте UFO.

Речь идёт о гарантиях для бортпроводников, меры экономии охватывают более 500 миллионов евро до конца 2023 года.

В ЕС на фоне пандемии коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, включая закрытие ресторанов, магазинов, салонов красоты, спортклубов, отмену массовых мероприятий и ограничения на передвижения и туризм. Экономика ЕС серьезно пострадала от этого. Страны союза уже начали смягчать карантинные меры, однако согласно последним, майским прогнозам Еврокомиссии, ВВП союза рухнет в нынешнем году более чем на 7% против роста на 1,5% в прошлом году. Безработица, по ее мнению, может подскочить до 9% с 6,7% в 2019 году.

Ограничения на поездки по причине глобального распространения коронавируса нанесли значительный ущерб прибыли Lufthansa Group в первом квартале 2020 года. Убыток концерна составил 2,1 миллиарда евро после вычета налогов и амортизации, сообщала она в начале июня.