С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге в 2020 году может снизиться до 10 миллионов человек в связи с пандемией коронавируса, заявил журналистам гендиректор ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково) Леонид Сергеев.

"У нас ситуация меняется каждый день кардинально. До конца года, мы думаем, что у нас пассажиропоток, к сожалению, будет в 2 раза меньше. То есть, если он был порядка 20 миллионов, он будет на уровне 10 миллионов плюс-минус полмиллиона", — сказал он.

Сергеев также отметил, что в июне в аэропорту отмечается рост пассажиропотока.

"У нас в мае должно было быть порядка 60 тысяч пассажиров сутки, было 5 тысяч, то есть в 12 раз меньше. Вы знаете, что старт курортов Краснодарского края был сдвинут на 21 июня, а Крым на 1 июля. У нас был скачок до 10 тысяч в начале июня, потом максимальный рекорд был 19 тысяч…. И мы ожидаем, когда все курорты откроются, наверное, эта цифра приблизится ближе к 30 тысячам. Это все равно в июне будет меньше, чем в прошлом году", — сказал он.

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2019 году превысил 19,581 миллиона человек, что на 8,1% больше, чем в 2018 году.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и ведет проект его реконструкции и развития.