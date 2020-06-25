МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" выполняет грузовые рейсы за рубеж; в случае, если пассажирский салон не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Дёмин.

Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что, несмотря на введённые из-за коронавируса ограничения, "Аэрофлот" выполняет "эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж". Все эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у "Аэрофлота" и до эпидемии. Продажи на них открываются менее чем за неделю, рейсы никак не рекламируются, билеты стоят в разы дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по РФ.

"Аэрофлот" развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. Основной характер грузов – медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, различные товары, материалы и комплектующие, а также запасные части для воздушных судов. Чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов. Спрос есть, и он стабильно высок", — сказал Демин.

"В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, например, дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий", — добавил он.

Демин напомнил, что страны ЕС и многие другие страны по прежнему не принимают российских туристов. Основным критерием приема к перевозке является наличие права въезда в страну назначения. В случае нарушения этого правила авиакомпании выставляется штраф миграционной службой.

"Обладая определенным литературным талантом, можно назвать такие грузо-пассажирские рейсы "эксклюзивными". Их эксклюзивность определяется тем, что наших туристов в большинстве своем иностранные государства принимать пока не готовы. В чем определяется "люксовость" мы, честно говоря, так и не поняли", — добавил представитель "Аэрофлота", отметив, что с момента введения процедуры ни один человек не въехал в страну рейсами компании, минуя процедуру регистрации через сайт госуслуг, либо процедуру получения спецразрешений на въезд российских органов власти.