МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В России с 1 июля текущего 2020 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

В среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше.

Наибольший рост тарифов запланирован в республике Чечня — на 6,5%.

Минимальный — в Ненецком автономном округе — 2,4%.

В ряде регионов — Бурятии, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — установлен максимальный индекс платы за коммунальные услуги в пределе 5-5,4%. В остальных субъектах РФ тарифы вырастут на 3,6-4,9%.

Что касается Москвы, то для жителей столицы со следующего месяца подорожают электричество, горячая и холодная вода, отопление и водоотведение.

Напомним, что правительство признало отрасль ЖКХ пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19. Из-за этого Минстрой рассматривал "заморозку" тарифов ЖКУ для населения.