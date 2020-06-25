МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Немецкий ритейлер Metro AG закрыл сделку по продаже сети гипермаркетов Real люксембургской компании SCP Group SARL (49% в которой принадлежит АФК "Система"), сообщается в пресс-релизе Metro.

В феврале сообщалось, что люксембургская компания SCP Group SARL (49% в которой принадлежит АФК "Система", 51% — сыну владельца АФК Феликсу Евтушенкову) во главе консорциума инвесторов покупает немецкую сеть гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний. "Дочка" АФК "Система" — Sistema Finance S.A. — взяла на себя обязательство по предоставлению финансирования сделки на сумму до 263 миллионов евро. Планировалось, что наряду с Sistema Finance в финансировании сделки примут участие сторонние инвесторы.

"Metro AG… завершила продажу своей сети гипермаркетов Real SCP Group", — говорится в сообщении.

SCP Group станет единственным владельцем стационарных розничных магазинов Real, цифрового бизнеса, включая торговую онлайн-площадку real.de, а также всех дочерних компаний Real.

Отмечается, что с закрытием сделки Metro успешно завершает преобразование в компанию, которая полностью ориентирована на оптовую торговлю. По итогам сделки компания, как и ожидалось, получит 300 миллионов евро.

Metro AG — группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 34 странах, ее штат насчитывает более 100 тысяч человек.