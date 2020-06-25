С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг отложил на 8 сентября рассмотрение заявления банка ВТБ о признании банкротом совладельца обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, обвиняемого в афере с кредитом Сбербанка на 1 миллиард рублей.

"Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания – 8 сентября 2020 года 12.00 мск", — сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие", где пока не уточняется причина переноса слушаний. С конца октября рассмотрение дела переносилась четыре раза, после чего в апреле дата разбирательства сместилась на июнь в связи с ограничениями в рамках эпидемиологической ситуации.

Согласно материалам дела, ВТБ настаивает на включении в третью очередь реестра требований кредиторов Костыгина, в случае признания его банкротом, задолженности в размере 644,28 миллиона рублей.

Костыгин стал инициатором процедуры банкротства другого совладельца "Юлмарта" — Михаила Васинкевича, в отношении которого в апреле 2019 года судом была введена процедура реализации имущества.

По данным следствия, Костыгин, будучи акционером иностранной фирмы — учредителя НАО "Юлмарт", — в апреле 2016 года получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученными деньгами обвиняемый, как отмечало следствие, распорядился по своему усмотрению. Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в сфере кредитования". Сам Костыгин, который в ноябре 2018 года был отпущен под залог в размере 25 миллионов рублей, вину не признает.

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основные акционеры — Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Васинкевич. В отношении НАО "Юлмарт" в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал эту компанию банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.