ЛОНДОН, 25 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Британская бюджетная авиакомпания EasyJet c 1 июля возобновит большую часть внутренних и международных авиаперелетов с соблюдением мер безопасности на фоне пандемии COVID-19, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что в июле авиаперевозчик, с 15 июня восстановивший небольшое количество рейсов, с 1 июля начнет выполнять перелеты по около 50% своих маршрутов, в августе количество маршрутов будет увеличено до 75%. Помимо внутренних перелетов авиакомпания будет делать акцент на рейсы в популярные для жителей Великобритании курорты в Испании, Италии, Франции и Хорватии.

"Мы действительно рады, что с 1 июля возобновим еще больше рейсов и начнем доставлять наших клиентов на летние отпуска",- сказал глава по бизнесу и стратегии EasyJet Роберт Кери.

При перелетах будут осуществляться необходимые меры безопасности, включающие дезинфекцию бортов и обязательство по ношению защитных масок пассажирами и членами экипажа.