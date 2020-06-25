КАЛИНИНГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Вопрос о точной дате возобновления железнодорожного сообщения с Калининградом, приостановленного из-за ограничений, связанных с коронавирусом, еще не решен, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Ранее сообщалось, что Минтранс согласовал возобновление сообщения, РЖД в первых числах июля должны снова приступить к выполнению рейсов поездов до Москвы и Санкт-Петербурга. В ряде СМИ в четверг со ссылкой на губернатора появилась информация, что железнодорожное сообщение возобновится с 1 июля.

"Вопрос о точной дате не решен, Минтранс принципиально согласовал, что поезда могут начать курсировать в начале июля, но по-прежнему идут согласования РЖД с Литвой и Белоруссией", — сказал Лысков.

С 6 апреля РЖД временно отменила поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву.