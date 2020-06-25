ДОХА, 25 июн — ПРАЙМ. Катарские власти не собираются в ближайшие несколько месяцев открывать страну для въезда туристов, имеющие резидентскую визу в стране иностранцы получат возможность вернуться только с 1 августа, заплатив за проведение карантина в отеле, сообщили РИА Новости в туристической компании Discover Qatar, ответственной за размещение иностранцев.

"Пока есть информация о возможности въезда в страну только тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Катаре и по каким-то причинам оказались за его пределами в странах с низкой степенью риска распространения коронавируса, когда въезд был закрыт из-за коронавируса. Они получат возможность вернуться, начиная с 1 августа, но по предварительному разрешению властей и только при наличии оплаченной брони в выделенном для проведения карантина отеле на 14 дней", — уточнил представитель компании.

Такие меры предусмотрены в отношении иностранных резидентов, которые хотят вернуться в Катар до 15 сентября. По предварительным данным, после 15 сентября от прибывающих в Катар людей не будет требоваться пребывание на карантине в гостинице. При этом компания не располагает информацией о том, когда страна будет открыта для приема туристов или иностранцев, не имеющих вида на жительство.

В июле возвращающихся из-за границы катарцев будут принимать три гостиницы в Дохе, в августе их число возрастет до шести. Согласно опубликованным на сайте Discover Qatar расценкам, проведение карантина в самом дешевом 3-звездочном отеле для одного человека в одноместном номере с трехразовым питанием обойдётся на 14 дней в 3758 катарских риалов (более одной тысячи долларов), на семью из четырех человек — в 5417 риалов (1484 долларов).

Пребывание на карантине в пятизвездочном отеле обойдется одному человеку в 6685 риалов (1831 долларов), а семье — в 9378 катарских риалов (2569 долларов).

Как уточнил представитель Discover Qatar, постояльцы карантинных отелей не смогут покидать свои номера в течение 14 дней, им нельзя пользоваться предлагаемыми отелями услугами — бассейнами, тренажерными залами или СПА, еду им будут оставлять возле номеров, им придется регулярно делать тесты на коронавирус.

Вопрос пребывания в отелях на карантине вместе с хозяевами их домашних животных будет рассматриваться в индивидуальном порядке по запросам.

В последнюю неделю прирост случаев заболевания коронавирусом в Катаре пошел на спад. По данным минздрава на четверг, за последние сутки были зарегистрировано 1060 новых случаев заболевания, после чего общее число случаев заражения с начала пандемии превысило 91 тысячу, при этом в отделениях интенсивной терапии с осложнениями, вызванными коронавирусом, находятся 212 человек. Умерли 106 человек, выздоровели 74 544.

При этом в министерстве отметили, что, несмотря на уменьшение общего числа случаев заражения, тем не менее, число заболевших среди подданных Катара и иностранных резидентов выросло