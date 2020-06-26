МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Американская частная инвестиционная компания Bain Capital согласилась купить обанкротившуюся авиакомпанию Virgin Australia, сообщило китайское агентство Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Deloitte.

Virgin находится под управлением временной администрации под началом Deloitte с конца апреля 2020 года. Причиной перехода под внешнее управление стал кризис из-за коронавируса, а также давние финансовые проблемы авиаперевозчика.

Агентство обращает внимание, что эта новость появилась после того, как другая компания, Cyrus Capital Partners, отозвала свое предложение, сославшись на отсутствие взаимодействия с продавцом.

Согласно заявлению Deloitte, фирма заключила договор купли-продажи с Bain Capital, который, при условии одобрения, включая голосование кредиторов в августе, приведет к продаже и рекапитализации Virgin.

Отмечается, что в результате сделки будут сохранены тысячи рабочих мест, а также будут соблюдены все права сотрудников и сохранены бонусы для часто летающих пассажиров.

Virgin Australia, долг которой превышает 5 миллиардов австралийских долларов (около 3,2 миллиарда долларов США), ранее обращалась к властям Австралии за финансовой помощью в размере 1,4 миллиарда австралийских долларов, однако получило отказ, так как является иностранной компанией. До кризиса в связи с коронавирусом авиаперевозчик также испытывал финансовые проблемы.