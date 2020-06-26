МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Чистый убыток одной из крупнейших мировых розничных сетей по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 мая, составил 3,063 миллиарда шведских крон (327,8 миллиона долларов) против прибыли в 5,372 миллиарда шведских крон (575 миллионов долларов) годом ранее, говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию убыток H&M составил 1,85 кроны (0,2 доллара) против прибыли в 3,25 кроны (0,35 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка сократилась при этом на 23%, до 83,612 миллиарда крон (8,95 миллиарда долларов).

Во втором квартале текущего финансового года убыток H&M составил 4,991 миллиарда крон (534,2 миллиона долларов) против прибыли в 4,569 миллиарда крон (489 миллионов долларов) годом ранее. В пересчете на одну акцию убыток H&M составил 3,02 кроны (0,32 доллара) против прибыли в 2,76 кроны (0,29 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании упала в 2 раза, до 28,664 миллиарда крон (3,07 миллиарда долларов).

Продажи H&M в России по итогам квартала упали на 56% в годовом выражении — до 804 миллионов крон (86,05 миллиона долларов). Количество магазинов в России на конец отчетного периода составило 148, за второй квартал компания не открыла в стране ни одного нового магазина.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и др. Сеть магазинов компании насчитывает более 5 тысячи штук на 74 мировых рынках. Число сотрудников составляет около 179 тысяч человек.