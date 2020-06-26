МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Поезда в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга будут следовать транзитом через Литву и Белоруссию без посадки и высадки пассажиров в этих странах, сообщили РЖД.

РЖД отменили пассажирские поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, в начале апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в пятницу сообщил РИА Новости, что железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится с 1 июля. РЖД позднее подтвердили эту дату.

"При следовании поездов транзитом через территорию Республики Литвы и Республики Беларусь на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки – посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет", — говорится в сообщении РЖД в пятницу.