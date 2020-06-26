МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Петербургский туроператор "Ника", заявивший в понедельник об уходе с рынка из-за невозможности продлить существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма, объявил, что с 26 июня намерен вернуться к нормальной работе, говорится в сообщении на сайте туроператора.

Туроператор "Ника", который занимался продажей морских и речных круизов, 22 июня объявил о приостановке деятельности из-за невозможности продлить существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма. В связи с этим Федеральное агентство по туризму согласовало предложение Ассоциации "Турпомощь" об освобождении туроператора "Ника" от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности Ассоциации "Турпомощь" до 1 апреля 2021 года.

"Туроператор "Ника" возвращается к нормальной работе с 26 июня 2020 года", — говорится в материале на сайте туроператора.

Там выражается благодарность за поддержку туристам и Ростуризму.

"После большого количества совещаний и разъяснений стало понятно, что большинство из вас (туристов) не получит страхового возмещения. Ведь у страховой компании так много "ходов" для того, чтобы не выплачивать страховое возмещение. Мы сделали практически невозможное, подняли огромное количество резервов, и мы можем работать! И больше не зависим от страховых компаний!" — пояснили в компании.