МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов "Яндекс.Лавка" запустил экспресс-доставку в Подмосковье в радиусе 25 км от МКАД и до 45 км по северо-западному направлению, говорится в сообщении компании.

"С 25 июня заказать продукты из "Лавки" с доставкой в течение часа можно в любом из населенных пунктов в новой зоне, привезут даже в коттеджные поселки и дачные товарищества", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что доставку заказов будут осуществлять водители, сотрудничающие с "Яндекс.Такси". Доставка бесплатная, минимальный заказ — 1000 рублей. Воспользоваться сервисом можно с 7 утра до полуночи.

"Благодаря дачной доставке, "Лавка" также стала доступна жителям Зеленограда, Балашихи, Подольска, Королева, Домодедово, Щелково, Долгопрудного, Пушкино, Жуковского, Лобни и других городов Подмосковья. А в Дзержинском, Андреевке и Мытищах открылись локальные склады "Лавки", в этих городах доставка будет занимать 10-15 минут", — отмечается в сообщении.

Компания уточняет, что в расширенных зонах доставки продолжат действовать существующие правила безопасности: все заказы сервиса доставляются бесконтактно, курьерам выдают маски, перчатки и средства дезинфекции для рук. Каждая точка "Лавки" дважды в день проходит дезинфекцию.

"Яндекс.Лавка" — сервис доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. "Лавка" работает в Москве, Санкт-Петербурге и городах Подмосковья.