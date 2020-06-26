МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. X5 Retail в рамках размещения биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей установил финальный ориентир ставки первого купона в размере 5,65% годовых, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к трехлетней оферте 5,73% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 5,7-5,85% годовых (доходность 5,78-5,94% годовых), но был снижен до 5,65-5,7% годовых (доходность 5,73-5,78% годовых).

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на 15-летние биржевые облигации серии 001P-12 с полугодовыми купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 июня.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк. Эмитент бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс".

Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы облигаций, зарегистрированной в 2016 году.