ВОЛГОГРАД, 26 июн — ПРАЙМ. Дополнительная эмиссия акций "Аэрофлота" прорабатывается, вполне возможен ее выкуп банками и частично государством, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Ситуация в "Аэрофлоте", пожалуй, более сложная, более жесткая, чем в других компаниях, поскольку стратегией, которую "Аэрофлот" для себя выбрал, предполагалось, что произойдет разделение внутри группы "Аэрофлот" и сама компания "Аэрофлот" будет заниматься в большей степени международными перевозками", — сказал Дитрих. Текущего объема международных перевозок, "естественно, не хватает", чтобы обеспечивать операционную деятельность компании, отметил он.

Полученные "Аэрофлотом" средства господдержки ориентированы на три месяца и в июле должны закончиться, продолжил глава Минтранса. "Более того, группа "Аэрофлот" уже выбрала свою квоту по этим объемам на все три месяца", — уточнил он.

"Проблемы там остаются, и необходимость оплаты труда персонала в условиях, когда авиаперевозки не восстановились, для "Аэрофлота" серьезная проблема. "Аэрофлот", соответственно, по этому поводу прорабатывает план по дополнительным объемам, которые так же, как и "Российские железные дороги", они могли бы привлечь с рынка или с помощью государства для того, чтобы поддержать свою операционную деятельность, выплату зарплаты", — сказал Дитрих.

"Вопрос об источниках оплаты этой дополнительной эмиссии сейчас рассматривается. Вполне возможно, там будут и банки, что-то, вполне возможно, возьмет на себя государство. Тем не менее эти вопросы сейчас прорабатываются", — добавил Дитрих.

Примерно неделю назад агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что правительство готовит план спасения "Аэрофлота" через выкуп его дополнительных акций госструктурами и банком ВТБ. По данным одного из источников, "Аэрофлот", который сейчас на 51,2% принадлежит государству, выпустит допэмиссию примерно на 80 миллиардов рублей: Россия купит акций на 50 миллиардов, а остальные выкупят поровну ВТБ и РФПИ. На этой новости акции компании просели на 10%, поскольку такой выпуск акций существенно размоет доли миноритариев — рыночная капитализация всей компании составляет около 90 миллиардов рублей.