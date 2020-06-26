МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "ЮТэйр" по МСФО в прошлом году снизился по сравнению с результатом 2018 года в 3,8 раза и составил 5,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" выпустило консолидированную отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год. Группа "ЮТэйр" увеличила доходы до 86,3 миллиарда рублей (+3,2% к 2018 году) и на 1,3 миллиарда рублей сократила операционные расходы за счет эффективного управления маршрутной сетью и парком, оптимизации топливных издержек и завершения лизинговых платежей по самолетам Boeing Classic. В результате чистый убыток группы снизился в 3,8 раза и составил 5,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.