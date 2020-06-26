КРАСНОДАР, 26 июн — ПРАЙМ. Движение части электропоездов "Ласточка" на юге России в сторону черноморского побережья возобновляется с субботы, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"С 27 июня восстанавливаются в расписании некоторые электропоезда "Ласточка" в южных регионах России, отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Возобновляется движение "Ласточек" № 819/820 Ростов – Анапа/Новороссийск, № 807/808 Ростов – Краснодар – Туапсе (из Ростова первые поезда отправятся 27 июня, а из Туапсе – 28 июня), а также поездов № 823/824, 827/828 Краснодар – Анапа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов на "Ласточки" уже открыта.

В четверг власти Кубани сообщили о возобновлении в регионе с 27 июня межмуниципального пассажирского сообщения, которое ранее было ограничено из-за коронавируса. Краснодарский аэропорт в пятницу объявил о возобновлении с 27 июня авиасообщения между кубанской столицей и Сочи.