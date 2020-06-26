МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Американская компания Mosaic подала петиции в регулирующие органы США с просьбой инициировать компенсационные пошлины на импорт фосфатных удобрений из РФ, а также Марокко, говорится в релизе компании.

"Компания Mosaic сегодня подала петиции в министерство торговли США и комиссию по международной торговле США с предложением инициировать компенсационные пошлины на импорт фосфатных удобрений из Марокко и России", — сообщила компания.

Mosaic в связи с эти пояснила, что больше объемы "несправедливо субсидируемого" экспорта из России и Марокко наносят ущерб компании. В сообщении также отмечается, что цель петиций заключается в устранении искажений на американских рынках, вызванных иностранными субсидиями, и в восстановлении честной конкуренции.

По словам компании, министерство и комиссия рассмотрят петиции и определят дальнейшие шаги, которые обычно включают в себя административные расследования, в которых Mosaic намерена принимать активное участие.