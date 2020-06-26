МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы отклонил иск кипрской компании Margit Holdings Limited, требовавшей взыскать около 3,7 миллиарда долларов (порядка 255 миллиардов рублей по текущему курсу) с Алчевского металлургического комбината (АМК), следует из опубликованного решения суда.

АМК, находящийся в городе Северодонецке Луганской области, на территории ЛНР, входил в группу "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) осужденного в России бизнесмена Олега Мкртчана. Кипрская Margit Holdings, по данным газеты "Коммерсант", находится под контролем ВЭБа. Госкорпорация ВЭБ была привлечена к делу третьим лицом.

Margit и АМК в декабре 2011 года заключили договор займа, по которому, как заявил в суде истец, офшор в течение двух лет выдал комбинату более 2 миллиардов долларов. Перечисление денег истец подтвердил выписками со своего счета, SWIFT-подтверждениями, отчетами заемщика об использовании траншей и другими документами.

Ответчик своего представителя в суд не направил, как и свою правовую позицию по спору. Несмотря на это, суд, изучив доводы истца, пришел к выводу, что "представленные истцом документы не являются достаточными, чтобы не подвергать сомнению факт поступления денежных средств по валютной сделке". Суд, в частности, указал, что специально предусмотренным инструкциями Банка России документом для подтверждения внешнеэкономических сделок является паспорт сделки, который Margit в суд не представила.

Это первый рассмотренный и самый крупный из пяти принятых арбитражным судом Москвы осенью прошлого года исков Margit к компаниям ИСД. Рассмотрение двух исков к Алчевскому коксохимическому заводу (на 623 миллиона долларов и 33 миллиона долларов), еще одного иска к АМК (на 136 миллионов долларов) и иска к ЧАО "Экоэнергия" (на 172 миллиона долларов) пока не завершено.

Глава ИСД Мкртчан в августе 2019 года был осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии за хищение кредитов ВЭБа. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме. Адвокат бизнесмена Игорь Поповский сообщил РИА Новости, что бизнесмену вменяется хищение полученных от ВЭБа кредитов на 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, суд по гражданскому иску "Фонда промышленных активов" ("дочка" ВЭБа) взыскал с Мкртчана 198,5 миллиарда рублей.

Ранее владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе: это Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод и предприятие "Экоэнергия". Мкртчан заявлял, что его предприятия могут работать "исключительно в правовом поле Украины", однако "в нынешней ситуации это не представляется возможным".