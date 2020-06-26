МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Девять гостиничных компаний вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики, относящиеся к ведению Федерального агентства по туризму, следует из списка, опубликованного на сайте Минэкономразвития РФ.

В список вошли: "Азимут Хотелс Компани", "Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани", "АйСи Интернэшнл Хотелс" InterContinental, "Васта Дискавери", "Космос ОГ", "Красная Поляна", "Амакс", "ГОСТ Отель Менеджмент" и "Арбат Отель Менеджмент".

Ранее в пятницу Минэкономразвития сообщило, что перечень системообразующих организаций расширен 222 компаниями, в том числе производителями товаров первой необходимости, гостиничными компаниями, автомобильными дилерскими центрами и другими.

"Это хороший знак для российского гостиничного бизнеса. Теперь восполнен тот пробел, когда в разделе "гостиничные и ресторанные предприятия" списка системообразующих предприятий появились не только рестораны, но и гостиницы", — прокомментировал ситуацию РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

На текущий момент в общем списке системообразующих 1335 предприятий. В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств.

Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.