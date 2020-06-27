МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ, Вероника Буклей. Российский малый и средний бизнес постепенно выходит из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Для многих это был непростой период: пришлось меняться в режиме форс-мажора и адаптироваться к новой реальности. Владельцы малых предприятий в российских регионах и представители бизнес-объединений рассказали РИА Новости, как коронавирус заставил их по-новому взглянуть на свой бизнес, перенаправить производство в актуальное русло или даже открыть для себя совершенно новые и неожиданные сферы деятельности.

В 2017 году ООН учредила новый праздник — День микро-, малых и средних предприятий, который отмечается 27 июня. Такие предприятия, в которых, как правило, задействовано не более 250 человек, являются основой экономики большинства стран.

По данным Международного агентства по малым предприятиям, к категории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 90% всех предприятий, в которых заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, и на их долю приходится 50% мирового ВВП.

ОТ АРАХИСА К АНТИСЕПТИКАМ

"Борьба с пандемией коронавируса перевернула экономику многих стран. Ограничения и самоизоляция закончились, а в офисы вернулись не все. Часть бизнесменов уже признались, что пересмотрят методы, динамику и направления развития своего дела. В то же время, в условиях изменений появляется шанс сделать рывок в новых нишах и увидеть перспективы, которые раньше не замечали. Сама ситуация часто подсказывает новые решения даже в традиционных сферах", — уверена вице-президент и руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян.

В условиях коронавируса некоторые предприниматели решили перенаправить ресурсы на актуальное и очень нужное производство средств индивидуальной защиты и антисептиков. Так, например, бизнесмен из Тольятти вложил более миллиона рублей в перенастройку своего бизнеса: из цеха по производству арахисовой пасты за несколько месяцев он сделал линию по выпуску антисептиков.

"У меня было небольшое предприятие по производству ореховой пасты. Когда начался коронакризис, работать запретили, да и с поставками ореха начались перебои. Я понял, что, если пандемия затянется, потеряю коллектив. Нужно было что-то предпринимать. Решил убить, что называется, сразу двух зайцев: и сотрудников сохранить, и области помочь. Вложил накопления, около миллиона рублей, в переоборудование линии под выпуск антисептика, его ведь не хватает, а ценники в магазинах и аптеках были просто драконовские", — рассказывает председатель самарского отделения "Партии Роста", руководитель компании по производству антисептиков "Химия Синтез" Олег Бурлак.

"Закупил рецепт, химию, обучил сотрудников. Процесс шел быстро, благо рекомендации ВОЗ были. Да и рецепт обеззараживающего средства не хитрый: смешиваем изопропиловый спирт с перекисью, добавляем глицерин, разливаем в тару. Вот и весь антисептик… В итоге из 15 человек никого не пришлось увольнять", — радуется он.

МАСКИ ВМЕСТО РЯС И КОСТЮМОВ

Чтобы сохранить или переориентировать бизнес, нужно рационально подойти к решению возникших проблем, считает Каграманян из "Деловой России". "Первое, что важно сделать любому предпринимателю, — провести стресс-тест, чтобы понять, при каких условиях компания может жить и как эти условия сочетаются с ситуацией, которая формируется в экономике. После этого важно подумать о возможностях для роста. Возможно, у компании есть оборудование, которое позволит ей переориентироваться под производство товаров и предоставление услуг, имеющих сейчас наибольший спрос", — считает она.

"Некоторые производства также могут создавать какие-то виды сырья или оборудование, ставшие дефицитными после того, как начались перебои с поставками, или же из-за колоссального спроса. На мой взгляд, важно найти скрытые активы: возможность перенастройки оборудования, расширение клиентской базы, какие-то смежные услуги и так далее", — уверена собеседница агентства.

Предприниматели из Курска, которые до пандемии занимались пошивом сценических костюмов для местных театров и одежды для священнослужителей, переключились на пошив медицинских масок. К смене сферы деятельности предпринимателей подтолкнуло то, что ОКВЭД их мастерской не вошел в список тех, которым разрешили продолжать работать в разгар коронавирусной инфекции.

"В нашей мастерской уже много лет трудится 11 человек. Оставить людей без постоянного заработка было невозможно, поэтому мы сами обратились в комитет промышленности с просьбой разрешить нам шить маски. Чиновники пошли навстречу и даже обязали руководство закрытого торгового центра, в котором мы арендуем площади, обеспечить доступ на работу нашим сотрудникам", — рассказала РИА Новости руководитель вышивальной мастерской "Покров" Ирина Ширинская.

ДРУЖЕСКИЙ СОВЕТ

Молодым предпринимателям, чтобы сориентироваться в быстро меняющихся условиях часто необходим совет профессионалов. Основатель краснодарской студии маркетинга "Твоймаркетер.рф" Татьяна Ледовская помогала молодым предпринимателям с разбором бизнеса в кризис: это и перенастройка ниш продаж, и бесплатный коучинг на все время самоизоляции, и поддержка в маркетинге и рекламе.

"К примеру, к нам обратились производители наполнителя для животных. Зоомагазины, с которыми они сотрудничали, закрылись. Продажи резко упали. Компания оказалась на грани банкротства. Мы предложили ей выйти напрямую на потребителя. Вместе создали простейший сайт, организовали промоакции, наняли курьеров, которые начали собирать заказы и доставлять наполнитель до двери. Как итог — продажи выросли в два раза, и предприятие удалось сохранить", — поделилась Ледовская, которая также является зампредом "Партии Роста" в Краснодаре.

"Тем, кто льет химию, мы посоветовали заняться созданием антисептиков, так как производственную линию легко перенастроить. Все это банально, но в кризисной ситуации люди, порой, не видят самого элементарного выхода. И мы постарались вместе с бизнесменами его найти", — добавляет она.

Так поступил и Новочеркасский завод смазочных материалов (НЗСМ), переориентировав производство под выпуск антисептических средств, которые сегодня реализуются практически во всех регионах страны. "Борьба с пандемией коронавируса создала для предпринимательства новые условия работы, к которым нам всем приходится адаптироваться… В сложившихся непростых условиях наша компания расширила свои мощности и инвестировала в развитие новых производственных площадок", — прокомментировал глава ГК "Титан", в которую входит завод, член координационного совета "Деловой России" Михаил Сутягинский.

СТАБИЛЬНОСТЬ В ДИНАМИКЕ

Были и те, кто, сохранив первоначальное производство, сумел открыть для себя новые сферы деятельности. Компания "Норд Экспресс", занимающаяся грузоперевозками в Архангельской области, попала в список организаций, наиболее пострадавших от пандемии. Субсидию от государства руководитель потратил на перенастройку бизнеса. Компанию по грузоперевозкам закрывать не стал, но на всякий случай, если пандемия затянется, открыл еще одну, которая занимается производством изделий из камня.

"Мы свою основную деятельность — грузоперевозки, не останавливали, но выручка, конечно, упала у нас больше чем на 30% и часть коллектива осталась без работы. Исходя из численности персонала, за апрель и май мы получили от государства два транша по 245 тысяч рублей каждый. Субсидию решили потратить на венчурный проект: в Саратове у организации, у которой есть патент, купили технологию по производству гибкого камня. Часть сотрудников перевели на это производство. Это высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью", — поделился руководитель компании Михаил Синцов.

"Сейчас обкатываем технологию, уже есть предзаказы. Будем развивать это направление теперь", — добавил он.

Член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов полагает, что после снятия большинства ограничений, бизнесу необходимо кардинально пересматривать свою стратегию выживания. "Я считаю, что самыми лучшими решениями будут диверсификация рисков и проведение аудита по сокращению расходов, в том числе на аренду, потому что многие поняли, что часть сотрудников можно держать постоянно на удаленке", — рекомендует он.

"Думаю, нужно искать что-то новое и быть в активной динамике — то есть предлагать новые продукты, услуги и возможности своим клиентам. Кто будет более динамичен, тот, в конце концов, и будет себя чувствовать наиболее стабильно", — заключил Кузнецов.